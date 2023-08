Initiation à la vie de Frédéric Chopin intitulée « Chopin – J’ai deux amours: mon pays et Paris? » par Ilona BALA Bibliothèque polonaise de Paris – Musée Adam Mickiewicz – Salon Chopin – Musée Biegas Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Initiation à la vie de Frédéric Chopin intitulée « Chopin – J’ai deux amours: mon pays et Paris? » par Ilona BALA Samedi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque polonaise de Paris – Musée Adam Mickiewicz – Salon Chopin – Musée Biegas Entrée libre

Bibliothèque polonaise de Paris – Musée Adam Mickiewicz – Salon Chopin – Musée Biegas 6 quai d’Orléans 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 55 42 83 83 http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr https://www.facebook.com/shlp.bpp;https://google.com/+Bibliotheque-polonaise-paris-shlpFr La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l’UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière. M1 Saint-Paul, M4 Cité, M7 Pont Marie

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

