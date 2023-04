Exposition de Piotr Uklanski « Il tormento de Chopin » Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas, 13 mai 2023, Paris.

Inaugurée le 9 juin 2022, l’exposition de Piotr Uklański Il Tormento di Chopin est ouverte au public jusqu’au 31 mai 2023. L’artiste d’origine polonaise vivant entre Varsovie et New York s’est introduit dans le Grand Salon de l’hôtel particulier de la Bibliothèque Polonaise de Paris située sur l’Île Saint-Louis.

D’où vient le titre d’exposition ? Il s’appuie sur l’ouvrage du Nino Salvaneschi, biographe du Chopin. Son auteur développe un terme spécifique – « il tormento », pour expliquer la mélancholie de la musique du virtuose du piano. Quelles seraient les raisons de cette nature ? Serait-ce son départ de la Pologne et la nostalgie de son pays maternel ? Ou encore ses relations amoureuses turbulentes ? Bien qu’on se souvient de sa relation notoire avec George Sand largement analysée, les études toutes récentes sur la correspondance épistolaire de Chopin révèlent que ses souffrances intérieures auraient leurs origines dans son amour tabou pour… les hommes. L’esprit de Chopin et le romanticisme franco-polonais dont il est l’incarnation hantent l’histoire… et la Bibliothèque Polonaise. A titre d’exemple Uklański dépeint cette crainte à travers sa photographie où l’acteur queer Filip Rutkowski pose devant l’objective de l’artiste en tant que Chopin mourant.

La série des portraits de personnages polono-parisiennes, qu’Uklański réalise pour habiller les murs du Grand Salon de la Bibliothèque Polonaise, racontent le récit de la ville. Paris était un refuge, un emblème de la liberté d’expression artistique, mais aussi un rappel cuisant aux artistes de leurs histoires de fugue, d’émotions orageuses et de nostalgie pour leurs patries. Le personnage sombre de Chopin et son œuvre romantique, conservée et révérée au Grand Salon de la Bibliothèque, constituent un tremplin pour Uklański dans son application sur l’identité, l’idéologie et l’histoire de la nation polonaise.

Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas 6 quai d’Orléans 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France 01 55 42 91 87 http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’Emigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet Etat. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIème siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (Salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de «polonité», au cœur de la Ville-Lumière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

Bibliothèque Polonaise de Paris