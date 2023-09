Courts de Sciences en Balade «Robotique» bibliothèque Polignac, 13 octobre 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

Courts de Sciences propose une approche de la robotique à travers des séances de courts métrages (45 min.) suivies de discussions avec des professionnels de Campus 26.

Entrée gratuite, réservation conseillée sur la billetterie en ligne.

2023-10-13 18:30:00 fin : 2023-10-13 20:00:00. .

bibliothèque rue des écoles

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Courts de Sciences offers an approach to robotics through short film screenings (45 min.) followed by discussions with Campus 26 professionals.

Free admission, booking recommended on the online ticketing service

Courts de Sciences propone un acercamiento a la robótica a través de la proyección de cortometrajes (45 min.) seguida de debates con profesionales del Campus 26.

Entrada gratuita, se recomienda reservar a través del servicio de venta de entradas en línea

Courts de Sciences bietet eine Annäherung an die Robotik durch Kurzfilmvorführungen (45 Min.), gefolgt von Diskussionen mit Fachleuten von Campus 26.

Eintritt frei, Reservierung über den Online-Ticketshop empfohlen

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay