La tricoteuse de mots de Layla Darwiche et Fwad Darwiche – le conte est bon Bibliothèque Pinel Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse La tricoteuse de mots de Layla Darwiche et Fwad Darwiche – le conte est bon Bibliothèque Pinel Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse. La tricoteuse de mots de Layla Darwiche et Fwad Darwiche – le conte est bon Vendredi 8 décembre, 17h30 Bibliothèque Pinel Vendredi 8 décembre à 17h30

Conte – Musique – Orient De Layla Darwiche (conte) et Fwad Darwiche (contrebasse).

D’origine libanaise, Layla Darwiche puise son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen-Orient. Fascinée par les contes de femmes, sorcières ou ogresses, initiatrices et porteuses de vie, elle cherche sans relâche à trouver l’image juste, le mot vrai.

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et se parle à elle-même. Des mots doux, des mots piquants des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds : il y en a partout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses doigts : une jeune fille aux cheveux de soie, une boulette de semoule qui deviendra roi… À partir de 6 ans

Durée : 1h

Inscription au 05 61 54 28 93

Bibliothèque Pinel Bibliothèque Pinel Bibliothèque Pinel, Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/la-tricoteuse-de-mots-de-layla-darwiche-et-fwad-darwiche-le-conte-est-bon/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T17:30:00+01:00 – 2023-12-08T19:30:00+01:00

2023-12-08T17:30:00+01:00 – 2023-12-08T19:30:00+01:00 Conte Jeune Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque Pinel Adresse Bibliothèque Pinel, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bibliothèque Pinel Toulouse latitude longitude 43.602397;1.467432

Bibliothèque Pinel Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/