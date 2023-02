Ici et là-bas par la Cie Artaem Bibliothèque Pinel Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ici et là-bas par la Cie Artaem Bibliothèque Pinel, 9 octobre 2020, Toulouse. Vendredi 9 octobre 2020, 17h15

Un livre s'ouvre, une marionnette en sort. C'est Lulu, un enfant qui va rencontrer Momo, un autre enfant. Lulu et ses parents vont aider Momo. Alors, lui qui ne possède rien, va offrir son conte préféré à l'ami Lulu.

En partenariat avec le Cercle laïque Jean Chaubet.

À partir de 3 ans – Durée : 35 min

Inscription au 05 61 54 28 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-09T17:15:00+02:00

2020-10-09T19:15:00+02:00

