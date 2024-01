Spectacle « Petites Miettes » de la Cie Tortilla dans le cadre du Mois des Petits Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, samedi 10 février 2024.

Spectacle « Petites Miettes » de la Cie Tortilla dans le cadre du Mois des Petits Pour les enfants de 3 mois à 4 ans Samedi 10 février, 10h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T11:00:00+01:00

« Le Tic Tac du four annonce que le gâteau est en train de cuire : il va falloir patienter. Et si on en profitait pour chanter. Le fil des comptines et des chansons suit le rythme des repas de la journée. Mine de rien, les notes et les miettes accumulées ouvrent l’appétit : voilà que le gâteau est cuit. Allez, une dernière chansonnette pour l’aider à refroidir…les yeux gourmands le dévorent déjà… «

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mois des Petits