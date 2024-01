Journée Petite Enfance dans le cadre du Mois des Petits Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, samedi 10 février 2024.

Journée Petite Enfance dans le cadre du Mois des Petits En partenariat avec le centre d’animation Monséjour Samedi 10 février, 10h30, 15h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T15:30:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Matin 10h30-12h

10h30 : Spectacle « Petites miettes » de la Cie Tortilla (sur inscription à partir du 27 janvier au 05 24 57 67 60)

10h30 à 12h : ateliers créatifs par Monséjour

Après-midi 15h30-18h

15h30 : espace motricité et ludique en continu avec l’APEEF

15h30 à 17h30 : ateliers créatifs et ludiques

16h : goûter et rencontre avec Sandra Percherancier, diététicienne à la Ville de Bordeaux

17h30 : BB Bouquine

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mois des Petits