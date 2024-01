« Galerie de portraits » de Cécile Cram Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, jeudi 1 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T14:00:00+01:00 – 2024-02-01T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T14:00:00+01:00 – 2024-02-29T18:00:00+01:00

C’est ici, à Bordeaux, ville de lumière, ville inspirante, que je dessine et peins.

C’est ici, que j’ai créé mon univers entre crayon, encre, aquarelle et acrylique.

Une constance tout au long de ce travail, de cette évolution : le trait à l’encre !

Petit à petit, j’ai affirmé un style, un style qui m’est propre, propre et authentique.

Aujourd’hui, j’aime mettre en scène différentes galeries de portraits, sur toile ou papier, des histoires de femmes essentiellement… Des attitudes et des regards.

Des portraits à l’acrylique, plus affirmés, des portraits à l’encre plus spontanés.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

