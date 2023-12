Le RDV des 3-6 ans Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le RDV des 3-6 ans Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 27 janvier 2024, Bordeaux. Le RDV des 3-6 ans Samedi 27 janvier 2024, 10h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T11:00:00+01:00 Bilingues anglais-français.

Suivi d’un échange sur les États-Unis.

Avec Mélissa et Lily Mitchell. Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

