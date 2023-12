Nuits de la lecture Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Nuits de la lecture Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Les Nuits de la lecture font halte à la bibliothèque Pierre Veilletet pour une soirée de lectures et d’animations sur le thème du corps.

Entre 18h et 21h, les adultes pourront ainsi s’essayer à l’écriture collaborative, jouer avec les mots, écouter des lectures insolites, et même danser !

Les plus petits pourront flâner dans une cabane lecture, réaliser des tatouages, voir un spectacle de danse ou du théâtre d’ombres.

PROGRAMME

·18h : Spectacle Dansez du bon temps par la Cie Oya / pour enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

· 18h : Théâtre d’ombres / pour enfants

· 18h30-19h : Démonstration de swing / pour adultes

· 19h : Théâtre d’ombres / pour enfants

· 19h30-20h : Démonstration de swing / pour adultes

· 20h-20h30 : Lectures sensorielles : écoutez les bibliothécaires vous raconter des histoires / pour adultes, sur inscription

· 20h30-21h30 : Bal dansant avec un verre de l’amitié / tout public

PENDANT TOUTE LA SOIRÉE (18h-21h)

· Tatouages corporels éphémères, par le collectif Skinjackin / pour enfants, sur inscription

· Lectures à voix hautes et lectures érotiques par les Liseuses de Bordeaux / pour adultes, 3 sets de 30 min (18h, 19h, 20h)

· Cabane lecture au calme avec des doudous et des lumières tamisées / pour les tout-petits

· Atelier d’écriture collaboratif / pour enfants dès 8 ans, sur inscription

· Jeux de société sur les mots et sur le corps / tout public

· Atelier Silhouette de mots : une silhouette est dessinée sur une vitre et chaque lecteur vient coller un tape avec des mots, une citation, une phrase de son choix

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. Dans toute la France, le public est invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème du corps, une manière de faire écho aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.nuitsdelalecture.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite