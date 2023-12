Concert de violoncelles de Noël Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Concert de violoncelles de Noël Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 20 décembre 2023 16:30, Bordeaux. Concert de violoncelles de Noël Mercredi 20 décembre, 17h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Entrée libre Les élèves de l’école de musique Girafechat vous offrent un petit concert pour fêter Noël, avec leur professeure de violoncelle Hélène Seguin. Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

