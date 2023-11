L’Igloo : Audio théâtre en continu Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux.

L’Igloo : Audio théâtre en continu 14 – 18 novembre Bibliothèque Pierre Veilletet Sur inscription le 15 novembre et en accès libre les 14,16,17 et 18 novembre

Dans le cadre du festival d’art accessible « Hors jeu / En jeu »

En libre accès les 14,16,17 et 18 novembre.

– Pendant une semaine, la bibliothèque de Caudéran accueille un dispositif d’immersion sonore, baptisé Igloo, conçu par la Compagnie Intérieur Nuit, et laissé (à l’exception des temps d’ateliers) en libre accès. Confortablement installé, dans le noir, l’auditeur se laisse embarquer par les contes et les nouvelles mises en sons. Et si le coeur lui en dit, il pourra participer à un atelier sur l’écoute et le son, mené par la metteure en scène elle-même, Karina Ketz. Dans son écrin noir, équipé de 4 à 6 chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé en 6.1, l’Igloo veut ritualiser l’acte d’écoute dans un lieu calme, solitaire, confortable, sans images, hors du temps, hors du monde, et proposer des oeuvres sonores de qualité là où nous sommes.

Sur inscription la journée du 15 novembre (il est préférable que les personnes inscrites viennent découvrir au préalable le dispositif) :

– Atelier temps de partage et de rencontre avec Karina Ketz – 10h30 pour les enfants de 5 à 9 ans : découvrez l’Igloo et rencontrez la metteure en scène Karina Ketz qui vous fera découvrir les spécificités de son travail, vous montrera comment raconter une histoire et susciter des émotions avec la seule aide du son.

– Atelier podcast avec Karina Ketz – 15h30 pour les 10 ans et + : pour cet atelier, il est nécessaire de venir avec un petit texte de son choix, à partir duquel vous pratiquerez l’art du podcast en compagnie de la metteure en scène Karina Ketz.

Festival Hors Jeu / En Jeu

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

