Troc de mangas Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Troc de mangas Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 23 septembre 2023, Bordeaux. Troc de mangas Samedi 23 septembre, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Entrée libre Vous avez des mangas qui végètent sur vos étagères ? Vous cherchez ceux qui vous manquent ? Vous êtes curieux de ce que lisent les autres ? Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Pierre Veilletet Adresse 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux latitude longitude 44.857443;-0.623403

Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/