Uchronies : peintures de Pascal Pillard Bibliothèque Pierre Veilletet, 1 juin 2023, Bordeaux. Uchronies : peintures de Pascal Pillard 1 – 28 juin Bibliothèque Pierre Veilletet Entrée libre Une exposition en partenariat avec L’A(r)telier, dans le cadre du programme Caudéran a du talent. L’exposition Uchronies se compose d’une série de toiles en clair-obscur. Pascal Pillard choisit de conserver le plus souvent une partie de toile brute, comme pour se remémorer le support en lin sur lequel il commence à travailler. Il utilise un mélange de techniques, notamment des médiums éco-responsables comme des encres de fougères, de tournesol ou de pissenlit, pour créer de nouvelles textures. Dans le cadre de l’exposition :

Atelier créatif le 10 juin à 16h : matières et techniques pour réaliser un portrait.

Tout public, à partir de 7 ans (sur inscription) Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T14:00:00+02:00 – 2023-06-01T18:00:00+02:00

2023-06-28T10:00:00+02:00 – 2023-06-28T18:00:00+02:00 Pascal Pillard

