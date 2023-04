Révise à la bibliothèque ! Bibliothèque Pierre Veilletet, 31 mai 2023, Bordeaux.

Pour réviser au calme ou entre amis, rendez-vous dans les bibliothèques ! Pour préparer l’oral du brevet, de français ou le grand oral, nous te proposons de t’entraîner à la bibliothèque et de te donner des conseils techniques (gestion du temps etc.). Tu peux passer seul.e ou avec un.e amie, devant un.e bibliothécaire. Attention, nous ne sommes pas des profs, nous ne pouvons proposer qu’une mise en situation !

C’est gratuit, l’inscription est obligatoire par sms au 07 64 02 97 24 ou en appelant la bibliothèque de ton choix.

Les entraînements aux oraux (45 min par créneau) auront lieu à la bibliothèque Pierre Veilletet du 3 au 24 juin, le samedi de 14h à 18h

Un atelier de sophrologie, pour aborder sereinement les épreuves, aura lieu le mercredi 31 mai à 16h.

Dans les autres bibliothèques du réseau

• Bibliothèque Mériadeck (05 56 10 30 00) : du 3 au 31 mai, le mercredi (16h-19h) et le samedi (14h-18h) et du du 1er au 24 juin, les mardi et jeudi (17h30-19h), et toujours les mercredi et samedi après-midis.

• Bibliothèque Bordeaux-Lac : le mercredi de 14h30 à 18h, du 3 mai au 21 juin.

• Bibliothèque Grand-Parc : du 2 mai au 22 juin, le mardi et le jeudi à 17h, et le samedi matin

• Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont (05 24 99 60 30): du 3 au 24 juin, le mercredi (14h30-18h) et le samedi (10h30-12h)

Les ateliers collectifs

Mercredi 3 mai à 14h – Bibliothèque Grand Parc : atelier Aisance à l’oral

Mercredi 24 mai à 16h – Bibliothèque Bordeaux-Lac : atelier de sophrologie

Mercredi 31 mai à 14h30 – Bibliothèque Mériadeck : atelier Aisance à l’oral

Samedi 10 juin à 16h – Bibliothèque Mériadeck : atelier de sophrologie

Mercredi 31 mai à 16h – Bibliothèque Pierre Veilletet : atelier de sophrologie

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux 05 24 57 67 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T16:00:00+02:00 – 2023-05-31T17:00:00+02:00

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

