Atelier d’écriture enfants Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier d’écriture enfants Bibliothèque Pierre Veilletet, 24 mai 2023, Bordeaux. Atelier d’écriture enfants Mercredi 24 mai, 16h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Sur inscription JOUE AU …. Des cycles d’ateliers pour les enfants Cette fois-ci, amenez vos enfants pour jouer à être un.e écrivain.e ! Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T16:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00

2023-05-24T16:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00 atelier d’écriture

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Pierre Veilletet Adresse 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 10 Age max 14 Lieu Ville Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux

Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier d’écriture enfants Bibliothèque Pierre Veilletet 2023-05-24 was last modified: by Atelier d’écriture enfants Bibliothèque Pierre Veilletet Bibliothèque Pierre Veilletet 24 mai 2023 Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde