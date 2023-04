« Raconte-moi ta langue : une aventure humaine », spectacle et lectures Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

« Raconte-moi ta langue : une aventure humaine », spectacle et lectures Bibliothèque Pierre Veilletet, 13 mai 2023, Bordeaux. « Raconte-moi ta langue : une aventure humaine », spectacle et lectures Samedi 13 mai, 15h00, 17h00, 18h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Sur inscription (spectacle uniquement) 15h-17h : Bibliothèques vivantes : venez écouter dans les espaces de la bibliothèque des histoires et des témoignages sur différentes cultures étrangères. 17h-18h : Ecoute collective d’enregistrements de comptines, poèmes et chansons en langue étrangères accompagnée d’une auberge espagnole. 18h30 : Bal spectacle Cocorico. Par la Cie Les Passagers du vent. Tout public. Sur inscription. Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00 droits culturels bilingue

