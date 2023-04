« Raconte-moi ta langue : une aventure humaine », l’exposition Bibliothèque Pierre Veilletet, 2 mai 2023, Bordeaux.

« Raconte-moi ta langue : une aventure humaine », l’exposition 2 – 26 mai Bibliothèque Pierre Veilletet Entrée libre

Cette exposition propose aux visiteurs une découverte ludique de différentes langues grâce à des captations sonores réalisées au cours de l’année 2022-2023. Elle est le fruit d’un travail de partenariat avec les familles et l’équipe enseignante de l’école Jean Cocteau ainsi qu’avec les familles bilingues du quartier Caudéran. Les enregistrements collectés offrent une écoute de chansons, poèmes et contes en plusieurs langues, permettant ainsi une déambulation parmi leurs rythmes, leurs intonations et leurs sonorités. Venez découvrir la richesse linguistique et culturelle de notre quartier sous forme d’une balade auditive !

La restitution du projet fera l’objet d’une journée exceptionnelle le samedi 13 mai 2023 : au programme, des temps d’écoute individuels et collectifs, et un bal spectacle > en savoir plus.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T10:00:00+02:00 – 2023-05-02T12:00:00+02:00

2023-05-26T14:00:00+02:00 – 2023-05-26T18:00:00+02:00

droits culturels comptines