Ici on joue ! – soirée jeux “Retour à l’école des sorciers” Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Ici on joue ! – soirée jeux “Retour à l’école des sorciers” Bibliothèque Pierre Veilletet, 31 mars 2023, Bordeaux. Ici on joue ! – soirée jeux “Retour à l’école des sorciers” Vendredi 31 mars, 20h30 Bibliothèque Pierre Veilletet

Sur inscription

Escape game et ateliers ! Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Les Pins-Francs Bordeaux 33200 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite

05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Viens t’amuser avec les bibliothécaires ! A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Pierre Veilletet Adresse 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Les Pins-Francs Ville Bordeaux Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Departement Gironde

Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Ici on joue ! – soirée jeux “Retour à l’école des sorciers” Bibliothèque Pierre Veilletet 2023-03-31 was last modified: by Ici on joue ! – soirée jeux “Retour à l’école des sorciers” Bibliothèque Pierre Veilletet Bibliothèque Pierre Veilletet 31 mars 2023 Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde