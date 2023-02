Ateliers d’écriture Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ateliers d’écriture Bibliothèque Pierre Veilletet, 18 mars 2023, Bordeaux. Ateliers d’écriture Samedi 18 mars, 10h00 Bibliothèque Pierre Veilletet

Sur inscription Deuxième séance d’une série de 3 ateliers d’écriture en lien avec l’éducation aux médias et à l’information (EMI). L’inscription se fait simutanément pour les 3 séances. Il ne peut y avoir de participation à une seule séance. Troisième et dernière séance le samedi 25 mars. Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Gironde 05 24 57 67 60 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:00:00+00:00 – 2023-03-18T11:00:00+00:00

