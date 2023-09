Opération : La semaine des étrennes Bibliothéque « Pierre Andrès » Pont-Salomon, 18 décembre 2023, Pont-Salomon.

Pont-Salomon,Haute-Loire

Du 18 au 23 décembre venez retirer des surprises sous le sapin de la bibliothèque de Pont-Salomon !.

2023-12-18 fin : 2023-12-23 . .

Bibliothéque « Pierre Andrès » Rue des Accacias

Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From December 18 to 23, come and pick up some surprises under the tree at the Pont-Salomon library!

Del 18 al 23 de diciembre, venga a buscar sorpresas bajo el árbol a la biblioteca de Pont-Salomon

Vom 18. bis zum 23. Dezember können Sie in der Bibliothek von Pont-Salomon Überraschungen unter dem Weihnachtsbaum abholen!

Mise à jour le 2023-08-22 par Office de Tourisme Loire Semène