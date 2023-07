Atelier passerelle Bibliothèque Paul-Carlat Tours, 8 septembre 2023, Tours.

Atelier passerelle 8 septembre – 6 octobre, les vendredis Bibliothèque Paul-Carlat

L’atelier passerelle est de retour à la bibliothèque Paul-Carlat du Sanitas-Tours.

Tous les vendredis, venez vous entraîner à lire des histoires à voix haute, et découvrir des albums de littérature dite pour la jeunesse. Dans la plus grande des mixités et à l’aune des droits culturels.

Bibliothèque Paul-Carlat 10 Place Neuve 37000 Tours Tours 37000 Sanitas Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 02 https://www.bm-tours.fr/node/3883761 La Bibliothèque Paul Carlat est située au sein du Centre de Vie du Sanitas, à l’étage d’un bâtiment qui accueille de nombreux autres services. Cette bibliothèque de quartier se déploie sur une surface de 700 m2, accessible aux personnes handicapées et elle est desservie par le tram.

