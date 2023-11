Dessins des Écoles du Nord bibliothèque patrimoniale Rouen, 7 novembre 2023, Rouen.

Dessins des Écoles du Nord 7 novembre 2023 – 13 janvier 2024 bibliothèque patrimoniale Entrée libre et gratuite

L’exposition, que vous pouvez visiter librement et gratuitement jusqu’au 13 janvier, présente les plus beaux dessins flamands, hollandais et allemands légués à la bibliothèque municipale de Rouen par le peintre et collectionneur d’art rouennais Jules Hédou à sa mort en 1905.

Une grande variété de thèmes sont abordés : sujets religieux et mythologiques, scènes de genre, paysages ou encore portraits.

bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T13:00:00+01:00 – 2023-11-07T19:00:00+01:00

2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00