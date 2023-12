Les trésors du patrimoine, à la Bibliothèque patrimoniale Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot Les trésors du patrimoine, à la Bibliothèque patrimoniale Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors, 13 décembre 2023, Cahors. Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 16:00:00

fin : 2023-12-13 Mercredi 13 décembre sera présentée une édition du 16e siècle de la Géographie de Ptolémée (1552). Places limitées..

Mercredi 13 décembre sera présentée une édition du 16e siècle de la Géographie de Ptolémée (1552). Places limitées. EUR.

Bibliothèque patrimoniale et de recherche Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-08 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Code postal 46000 Lieu Bibliothèque patrimoniale et de recherche Adresse Bibliothèque patrimoniale et de recherche Place François-Mitterrand Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors Latitude 44.4452528 Longitude 1.4404188 latitude longitude 44.4452528;1.4404188

Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/