Journées Européennes du Patrimoine : exposition de lettres du peintre Henri-Martin Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche Cahors, 16 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

La Bibliothèque patrimoniale est la première bibliothèque publique de la ville de Cahors. De plan rectangulaire et d’architecture néoclassique, elle est aménagée selon le modèle des bibliothèques du XVIIIème siècle, entièrement tapissée de rayonnages en noyer du sol au plafond. Visite à ne pas manquer..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Bibliothèque Patrimoniale is Cahors’ first public library. Rectangular in plan and neoclassical in architecture, it is modelled on 18th-century libraries, with floor-to-ceiling walnut shelving. A visit not to be missed.

La Biblioteca del Patrimonio es la primera biblioteca pública de la ciudad de Cahors. De planta rectangular y arquitectura neoclásica, sigue el modelo de las bibliotecas del siglo XVIII, con estanterías de nogal del suelo al techo. Una visita obligada.

Die Bibliothèque patrimoniale ist die erste öffentliche Bibliothek der Stadt Cahors. Sie hat einen rechteckigen Grundriss und eine neoklassizistische Architektur. Sie ist nach dem Vorbild der Bibliotheken des 18. Jahrhunderts eingerichtet und vom Boden bis zur Decke vollständig mit Regalen aus Walnussholz ausgekleidet. Ein Besuch sollte nicht versäumt werden.

