Nuits de la lecture > bibliothèque patrimoniale Bibliothèque patrimoniale 2ème étage Avranches, samedi 20 janvier 2024.

Avranches Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

2 spectacles de la Compagnie OOO (lecture dessinée et mise en musique).

– à 17h30 : « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » (55mn) – tout public – à partir de 8 ans

– à 20h30 : « La Tortue », suspendu au pinceau et à l’archet des artistes, le spectateur découvre une histoire qui se crée sous ses yeux et au creux de ses oreilles (40mn) – tout public – à partir de 5 ans

Bibliothèque patrimoniale 2ème étage Mairie

Avranches 50300 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-13 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Jean-le-Thomas