Pique-nique lecture Bibliothèque – Parc de l’hôtel de Ville Mauléon, 22 juillet 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Rendez-vous au jardin pour un pique-nique partagé où l’on échange plats et coups de coeur culturels de l’année, lecture pour les petits..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 14:00:00. EUR.

Bibliothèque – Parc de l’hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous in the garden for a shared picnic, where we exchange dishes and cultural favourites of the year, and read for the little ones.

Reúnanse en el jardín para un picnic compartido, donde podrán intercambiar platos y favoritos culturales del año, y leer un libro para los más pequeños.

Treffen Sie sich im Garten zu einem gemeinsamen Picknick, bei dem Gerichte und kulturelle Highlights des Jahres ausgetauscht werden, und lesen Sie für die Kleinen.

Mise à jour le 2023-06-17 par OT Bocage Bressuirais