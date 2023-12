Spectacle « L’ombre de la main » – Séance de contes Bibliothèque Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Spectacle « L’ombre de la main » – Séance de contes Bibliothèque Ouzouer-sur-loire, 23 mars 2024, Ouzouer-sur-loire. Spectacle « L’ombre de la main » – Séance de contes Samedi 23 mars 2024, 09h00, 10h00 Bibliothèque par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – Tels des haïkus graphiques et sonores, une succession de somptueux tableaux où les ombres nous guident, à tous âges, vers des déambulations rêveuses. De 18 mois à 3 ans Bibliothèque Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 06 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T09:30:00+01:00

2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T10:30:00+01:00 FMACEN045V50BETE PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Bibliothèque Adresse Ouzouer-sur-loire Ville Ouzouer-sur-loire Lieu Ville Bibliothèque Ouzouer-sur-loire latitude longitude 47.76637;2.48002

