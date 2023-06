Conférences : « Esclavage, mémoires normandes : bilan et perspectives » Bibliotheque Oscar Niemeyer Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Esclavage, mémoires normandes : bilan et perspectives

Colloque

3 villes, 15 conférences pour expliquer comment la Basse Seine normande a été la deuxième région française impliquée dans la déportation de milliers d’Africains vers les colonies.

Au Havre, la bibliothèque Oscar Niemeyer accueillera dans l’ordre :

Édouard Débobette, enseignant chercheur à l’université de Caen (Traite, armateurs et circulations de l’argent au Havre au XVIIIe siècle), Emmanuelle Riand, conservatrice des Musées d’Art et d’Histoire du Havre (Ambitions et représentations : visages du négoce au XVIIIe siècle), Lucile Haguet, conservatrice de la bibliothèque patrimoniale du Havre (Geneviève, esclave antillaise : une « Saartjie Baartman » du 18e siècle ?), Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Nantes (Les libres de couleur dans le premier port de traite français : Nantes), et Myriam Cottias, directrice du Centre international de recherches sur les esclavages et post-esclavages (L’abolition de l’esclavage de 1848 dans l’Empire français).

Bibliotheque Oscar Niemeyer Espace Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

