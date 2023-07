Fresque collaborative « Je fleuris ma bib' » avec Louis Ganot Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre, 19 juillet 2023, Le Havre.

Fresque collaborative « Je fleuris ma bib' » avec Louis Ganot Mercredi 19 juillet, 14h30 Bibliothèque Oscar Niemeyer Gratuit, sur inscription, en famille

Tout en laissant une large place à la créativité des enfants, Louise Ganot orchestre une grande fresque collaborative pour peupler les baies vitrées de l’espace jeunesse d’animaux et végétaux en tous genres. A l’aide de pochoirs ou à main levée, venez apporter votre touche personnelle !

Bibliothèque Oscar Niemeyer 76600 – Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 0235197000 https://bibliotheques.lehavre.fr/ Bibliothèque municipale au Havre accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00

©Louise Ganot