Mon écolo-autoportrait avec Louise Ganot Jeudi 13 juillet, 14h30 Bibliothèque Oscar Niemeyer Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans

En écho à sa série inédite de portraits de personnalités engagées pour la biodiversité, Louise Ganot propose aux enfants de réaliser leur autoportrait et d’y ajouter en exergue leur bonne résolution pour la planète. Une occasion de s’inspirer des combats déjà menés et de s’impliquer à sa mesure.

Bibliothèque Oscar Niemeyer 76600 – Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 0235197000 https://bibliotheques.lehavre.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.lehavre.fr/evenements/mon-ecolo-autoportrait-avec-louise-ganot »}, {« type »: « phone », « value »: « 0235197000 »}] Bibliothèque municipale au Havre accès libre et gratuit

2023-07-13T14:30:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

©Louise Ganot