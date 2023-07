Atelier Jardin de papier avec Louise Ganot Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre, 12 juillet 2023, Le Havre.

Atelier Jardin de papier avec Louise Ganot Mercredi 12 juillet, 14h30 Bibliothèque Oscar Niemeyer Gratuit sur inscription à partir de 5 ans

En lien avec son univers graphique joyeusement coloré, l’illustratrice Louise Ganot propose aux enfants de fleurir la bibliothèque et de repartir chez eux avec une petite création, une fleur, un bouquet à offrir, à garder ou à continuer pour créer leur propre jardin de papier.

Bibliothèque Oscar Niemeyer 76600 – Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 0235197000 https://bibliotheques.lehavre.fr/ Bibliothèque municipale au Havre accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

©Louise Ganot