Stand Antidopage à la BU Orsay Bibliothèque Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Stand Antidopage à la BU Orsay Bibliothèque Orsay Orsay, 7 décembre 2023, Orsay. Stand Antidopage à la BU Orsay Jeudi 7 décembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Orsay Entrée libre Le Laboratoire AntiDopage Français sera présent à la BU Orsay pour répondre à toutes vos questions sur le dopage. Un stand d’information et de sensibilisation sera ouvert jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Venez nombreux !

Le Laboratoire AntiDopage Français a déménagé sur le campus d’Orsay depuis quelques mois. Initialement installé à la faculté de Châtenay-Malabry, ce laboratoire est à la pointe de la recherche dans le domaine du dopage. Bibliothèque Orsay 407 rue du doyen georges poitou 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T12:00:00+01:00

2023-12-07T14:00:00+01:00 – 2023-12-07T16:00:00+01:00 dopage sport Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Bibliothèque Orsay Adresse 407 rue du doyen georges poitou 91400 Orsay Ville Orsay Departement Essonne Lieu Ville Bibliothèque Orsay Orsay latitude longitude 48.702666;2.177677

Bibliothèque Orsay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/