Se préparer à un grand événement sportif : préparation physique et mentale

Lundi 23 octobre, 17h30 Bibliothèque Orsay

Des intervenants du milieu sportif partageront leur expérience et répondront aux questions des participants.

La table ronde – suivie d’un buffet – sera en présence de :

– Thierry SOLER, directeur de la performance sportfive (Fédération Française de Badbington)

– Autres intervenants (info. à venir) Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Il est conseillé de s’inscrire, car le nombre de places est limité.

Inscription :https://framaforms.org/preparation-sportive-1694793480 Bibliothèque Orsay 407 rue du doyen georges poitou 91400 Orsay

2023-10-23T17:30:00+02:00 – 2023-10-23T20:00:00+02:00

