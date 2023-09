Organiser un grand événement sportif Bibliothèque Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Organiser un grand événement sportif Bibliothèque Orsay Orsay, 5 octobre 2023, Orsay. Organiser un grand événement sportif Jeudi 5 octobre, 17h00 Bibliothèque Orsay Entrée libre Deux experts viendront échanger sur des sujets passionnants :

– Michel DESBORDES – Pratiques sportives en pleine restructuration : opportunités et défis

– Antoine FEUILLET – Enjeux des relations entre sport et médias

Entrée libre à la BU Orsay. Bibliothèque Orsay 407 rue du doyen georges poitou 91400 Orsay

