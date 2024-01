TERRE D’ENCRES : RENCONTRE AVEC L’AUTEUR LOUISE BROWAEYS Bibliothèque Orée d’Anjou, jeudi 15 février 2024.

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15 20:00:00

Rencontre littéraire

L’association de la Turmelière propose dans le cadre des soirées Terres d’encre une rencontre avec Louise Browaeys.

L’autrice présentera son nouveau livre La Reverdie, récit intime et audacieux où Louise tombe amoureuse d’un homme et d’une couleur en même temps. Dans sa quête obsessionnelle pour libérer le vert des slogans publicitaires, elle attrape au vol les petites lumières du quotidien et passe au sécateur les âpretés d’une vie de femme. Une bouffée de verdure et de littérature pour habiter le monde avec audace.

Bibliothèque place de l’Eglise

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire



