États généraux de la presse indépendante à Strasbourg Vendredi 15 décembre, 18h30 Bibliothèque nationale universitaire Sur inscription

Plus de 80 médias, organisations et collectifs de journalistes organisent les « Etats généraux de la presse indépendante ». Cette initiative, proposée par le Fonds pour une Presse Libre, est une réponse à des états généraux du droit à l’information voulus par l’Élysée.

Nous vous donnons rendez-vous le 30 novembre pour une grande réunion publique à Paris et le 15 décembre pour une soirée à Strasbourg.

Bibliothèque nationale universitaire place de la République Strasbourg Strasbourg 67073 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-etats-generaux-de-la-presse-independante-761252124597?aff=oddtdtcreator »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

