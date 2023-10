Cet évènement est passé Visites commentées des réserves visitables Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Visites commentées des réserves visitables Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg, 13 mai 2023, Strasbourg. Visites commentées des réserves visitables Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00 Bibliothèque nationale et universitaire Inscription obligatoire | 15 personnes maximum Dans la perspective de l’ouverture du Musée d’art et d’archéologie du Proche et du Moyen-Orient à Strasbourg, laissez-vous guider dans nos réserves pour découvrir l’Orient ancien et médieval avec un ensemble d’oeuvres présentant l’art phénicien prêté par le musée du Louvre, l’égyptologie à travers la figure d’Etienne Drioton, les Arts de l’Islam g^race aux prêts du musée du Louvre. Uniquement sur réservation. 15 pers.maximum Durée : 45 mn env. Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/agenda-culturel/nuit-des-musees »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Rosenkranz BNU Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Bibliothèque nationale et universitaire Adresse 6 place de la République 67000 strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg latitude longitude 48.586978;7.755881

Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/