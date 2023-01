Les réserves précieuses Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Les réserves précieuses 21 janvier – 17 juin, les samedis Bibliothèque nationale et universitaire

Sur inscription | 3€/personne 1€/-18 ans

Découvrez les réserves précieuses de la Bnu. Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 Strasbourg Krutenau Strasbourg 67073 Bas-Rhin Grand Est Des tablettes d’argile du 3e millénaire avant J.-C.aux précieuses correspondances du siècle dernier, parcourez en une heure cinq mille ans de trésors et de chefs-d’oeuvre exposés dans les cinq réserves de la bibliothèque.

