Assistez à la conférence « En attendant le musée » Samedi 16 septembre, 17h00 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Entrée libre. Sur inscription bnu.fr > billetterie. Dans la limite des places disponibles.

Avec Sylvie Donnat, Regine Hunziker-Rodewald, Jean-Yves Marc, Emmanuel Marine, Lola Mohimont et Philippe Quenet.

En partenariat avec l’Université de Strasbourg et l’association des Amis de la Bnu.

Les Journées du Patrimoine 2023 sont l’occasion de lever un coin du voile sur le futur musée d’art et d’archéologie du Proche et du Moyen-Orient, dit «musée d’Orient», qui se prépare depuis 2021 à Strasbourg.

Au cours d’une conférence à plusieurs voix, enseignants-chercheurs et acteurs du projet feront le point sur son état d’avancement, avant d’évoquer des figures marquantes qui ont rassemblé les collections aujourd’hui conservées dans les Musées de Strasbourg, à l’Université de Strasbourg ou à la Bnu, et que le musée mettra en dialogue : Spiegelberg, Michaelis, Huot, Euting…

Organisé avec l’Association des Amis de la Bnu, ce temps de découverte est un premier rendez-vous capital pour tous ceux que ce projet de musée intéresse !

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 6 place de la République, 67000 Strasbourg

© Rosenkranz BNU