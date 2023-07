Visite commentée des trésors des magasins historiques et des réserves Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Voyagez dans le temps en découvrant les magasins historiques et les réserves.

Des tablettes d’argile du 3e millénaire avant J.-C. aux précieuses correspondances du siècle dernier, parcourez en une heure 5000 ans de trésors et de chefs-d’œuvre.

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 6 place de la République, 67000 Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Rosenkranz BNU