Visite commentée de l’exposition « Lettres de Sibérie » Samedi 16 septembre, 11h00, 13h00 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Le musée de Tukums (Lettonie) a l’honneur de présenter l’exposition de lettres sur écorce de bouleau écrites dans les camps du goulag et sur les lieux de déportation en Sibérie entre 1941 et 1965 ainsi que des objets ayant appartenu à ceux qui les ont rédigées. En raison de leurs convictions, les auteurs de ces lettres ont été classés parmi les personnes indésirables pour le système soviétique. Ils ont été déportés de force dans des camps de travail à la discipline sévère en Sibérie et relégués sans jugement dans les régions éloignées de l’Union Soviétique, sans le droit à long terme de rentrer dans leur pays d’origine.

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 6 place de la République, 67000 Strasbourg

