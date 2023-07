Visitez l’exposition « Sacrés rois ! » Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Visitez l’exposition « Sacrés rois ! » 16 et 17 septembre Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Entrée libre.

L’exposition Sacrés rois ! David et Salomon à travers les âges présente comment ces deux figures royales emblématiques ont profondément marqué la sphère religieuse comme le monde profane et continuent d’imprégner la pensée et la culture contemporaines.

S’ils ont servi de figures de légitimation du pouvoir, les deux rois sont aussi à l’œuvre dans l’univers de la poésie, de l’amour, de la magie. Peinture, sculpture, musique, cinéma, ouvrages manuscrits ou imprimés, artefacts divers: on découvre combien David et Salomon sont présents au sein de la société.

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 6 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67073 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014. Le chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associé, a modifié intégralement les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure de 1895. Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et services aux publics, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© BNU