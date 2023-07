Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site Richelieu Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site Richelieu 16 et 17 septembre Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu Entrée libre dans la limite des places disponibles – Dernière entrée à 17h00

La BnF ouvre gratuitement les portes de son site historique au cœur du 2ème arrondissement de Paris. L’occasion d’admirer son nouveau musée dévoilant des trésors patrimoniaux extraordinaires et de parcourir des espaces architecturaux classés dont la salle Ovale, majestueuse salle de lecture publique.

La visite permet exceptionnellement de découvrir quelques-unes des plus belles salles de lecture des départements spécialisés de la BnF, la salle Labrouste, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art et la bibliothèque de l’École nationale des chartes, toutes illustrant ce pôle d’excellence dédié à l’histoire des arts et aux sciences du patrimoine.

Les ateliers de restauration vous accueilleront pour présenter leurs métiers et savoir-faire.

Plus d’informations sur bnf.fr

Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu 5 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Paris 2e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.bnf.fr Le site Richelieu, situé au cœur de Paris, est le berceau historique de la Bibliothèque nationale de France. Entièrement rénové, il a rouvert au public en 2022. Pôle d’excellence dédié à l’histoire des arts et aux sciences du patrimoine regroupant les départements spécialisés de la BnF, la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art et celle de l’École nationale des chartes, la BnF|Richelieu s’ouvre aussi à tous les publics pour donner à voir l’incroyable richesse des collections de la BnF grâce à une offre culturelle exceptionnelle : un musée, des expositions, des conférences et la majestueuse salle Ovale.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Élie Ludwig / BnF