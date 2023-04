Une nuit au musée de la BnF | Richelieu Bibliothèque nationale de France | site Richelieu Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Une nuit au musée de la BnF | Richelieu Samedi 13 mai, 18h30 Bibliothèque nationale de France | site Richelieu Entrée libre dans la limite des places disponibles à partir de 18h30 – dernière entrée : 22h Une nuit au musée de la BnF | Richelieu Une découverte du musée installé au sein du berceau historique de la BnF, en compagnie des conservateurs et chargés des collections.

Le parcours traverse les espaces classés parmi les plus somptueux du site Richelieu : de la salle des Colonnes au vestibule Mazarin, en passant par le salon Louis XV et la salle Ovale.

Admirez des oeuvres remarquables issues de collections constituées au cours des siècles par des grandes figures de l’histoire de France : le trône de Dagobert, l’échiquier de Charlemagne, les médailles en or commandées par Louis XIV, les décors peints par Boucher et Natoire…

Un bijou d’architecture dans un tout nouveau musée en plein coeur de Paris !

En raison de l’installation de nouvelles oeuvres, la galerie Mazarin ne sera pas accessible Entrée libre dans la limite des places disponibles – à partir de 18h30 – dernière entrée : 22h

