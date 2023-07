Visite guidée de site – Site François Mitterrand – COMPLET Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de site – Site François Mitterrand – COMPLET Vendredi 15 septembre, 14h00 Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand Sur réservation

Pour des enfants en collège.

Cette exploration du plus grand des sites de la Bibliothèque nationale de France plonge les enfants au cœur de l’histoire et de l’architecture de ce bâtiment conçu par l’architecte Dominique Perrault et construit entre 1989 et 1995. La visite permet, de façon privilégiée, d’explorer les coulisses de la bibliothèque, de comprendre son fonctionnement et d’accéder au Belvédère, dernier étage d’une des 4 « tours-livre » pour admirer une magnifique vue panoramique de Paris et la Seine.

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand Quai François-Mauriac 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France Le site François-Mitterrand, ouvert au public en 1996, est né de la nécessité d'agrandir et de moderniser la Bibliothèque nationale. Première manifestation à une telle échelle de la tendance dite minimaliste de l'architecture contemporaine, il est aussi le premier bâtiment à utiliser le métal tissé comme décoration intérieure. Le site est caractérisé par quatre grandes tours angulaires figurant symboliquement quatre livres ouverts. Ce projet fut pensé par l'architecte dans sa globalité, jusqu'aux détails de l'agencement et du mobilier, fait assez rare dans l'histoire de la commande publique française. Des chiffres vertigineux : 54 000 m² de salle de lecture ; 57 000 m² de magasins (stockage des collections) ; 60 000 m² d'esplanade ; 1 hectare de jardin ; 80 m de hauteur par tour ; 22 étages par tour et 400 km linéaires de rayonnages !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

BnF – Site François-Mitterrand © Jean-Christophe Ballot / BnF