Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site de l’Arsenal Bibliothèque nationale de France – Site de l’Arsenal Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Située dans le quartier de la Bastille, la Bibliothèque de l’Arsenal est l’ancienne résidence des grands maîtres de l’artillerie. À partir de 1756, le marquis de Paulmy y constitue une vaste collection encyclopédique, transformée en bibliothèque publique en 1797. Elle a reçu en 2012 le label Maison des illustres.

La bibliothèque offre à la consultation plus d’un million de documents : livres, revues, manuscrits, estampes, cartes et plans, musique… Ses salles de la lecture constituent une partie de la Bibliothèque de recherche de la BnF. Habituellement accessible uniquement sur justificatif de recherche, la bibliothèque ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une visite de ses salles de lecture et de ses salons ainsi qu’une démonstration des ateliers de restauration .

Bibliothèque nationale de France – Site de l’Arsenal 1 rue Sully 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 79 39 39 http://www.bnf.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequebnf;https://mobile.twitter.com/ActuBnF?p=s Arsenal fondé au XVIe siècle par Louis XII. En 1599, Sully est nommé Grand Maître et fait exécuter des travaux d’agrandissement. Son successeur fait décorer les appartements par le peintre Quillerier, élève de Vouet. A la fin du XVIIe siècle, l’Arsenal devient résidence d’artistes et de savants, logés par le roi. Au XVIIIe siècle, le duc du Maine fait agrandir et embellir l’Arsenal par l’architecte Germain Boffrand. En 1757, l’Arsenal est confié à René d’Argenson, marquis de Paulmy, qui constitue une bibliothèque ouverte au public à partir de 1797. Entre 1856 et 1870, Théodore Labrouste restructure les bâtiments, dont le pavillon d’entrée et les façades rue de Sully. Destruction partielle en 1871 suite à un incendie. La bibliothèque de l’Arsenal fut rattachée à la Bibliothèque nationale (BnF) en 1934. M7 Sully-Morland M1, M5, M8 Bastille Bus 67, 86, 87

Bibliothèque de l’Arsenal – 2012 © Béatrice Lucchese / BnF