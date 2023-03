Rencontres francophones : « parler en bouche » Bibliothèque nationale de France Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Rencontres francophones : « parler en bouche » Bibliothèque nationale de France, 24 mars 2023, Paris. Rencontres francophones : « parler en bouche » Vendredi 24 mars, 18h30 Bibliothèque nationale de France Réservation recommandée À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se tient du 18 au 26 mars 2023, sur le thème «À tous les temps ! », la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF), l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et la Bibliothèque Nationale de France (BNF) s’associent autour d’un temps fort, une soirée ouverte au grand public, de rencontres littéraires, humoristiques et ludiques dédiées aux richesses de la langue française et de la francophonie. Au programme : une rencontre littéraire, où deux écrivains s’entretiennent de la richesse et de la diversité (polyphonie) du français ; une scène humoristique, avec un jeune talent de l’humour francophone ; une scène ludique, avec la participation du public, où les quatre finalistes du concours du Dictionnaire des francophones devront trouver des mots ou expressions françaises à partir de leurs définitions régionales. Une soirée animée par Pascal Paradou, producteur sur RFI de l’émission De Vive(s) voix. Bibliothèque nationale de France Quai François Mauriac, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.bnf.fr/fr/agenda/rencontres-francophones-parler-en-bouche »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

