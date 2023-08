Explore l’hôtel-Dieu avec Truffette : une chasse au trésor, une histoire de souris à écouter et de nombreuses surprises à découvrir bibliothèque-musée Inguimbertine – hôtel-Dieu Carpentras Catégories d’Évènement: Carpentras

Explore l'hôtel-Dieu avec Truffette : une chasse au trésor, une histoire de souris à écouter et de nombreuses surprises à découvrir

16 et 17 septembre

enfants de 5 à 10 ans, gratuit, groupe limité à 15 enfants, inscription préalable conseillée

Explore l'hôtel-Dieu avec Truffette

Truffette est une petite souris grise qui vit dans l'Hôtel-Dieu depuis fort longtemps. Pour les Journées du Patrimoine, elle te propose de découvrir les merveilles cachées de ce monument majestueux de Carpentras.

Amuse-toi avec elle, écoute son histoire et laisse-toi emmener au gré de sa promenade.

Cette animation gratuite est proposée aux enfants de 5 à 10 ans. Elle dure 1 heure et se fait sur inscription.

bibliothèque-musée Inguimbertine – hôtel-Dieu
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras

Fondé en 1750 par Dom Malachie d'Inguimbert, classé monument historique, l'hôtel-Dieu accueille depuis 2017 la bibliothèque-musée (section bibliothèque de lecture publique) qu'a léguée ce même prélat à la Ville en 1757. Les fonds bibliographiques et les collections muséales seront transférés dans les nouveaux espaces de l'hôtel-Dieu en 2019.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

