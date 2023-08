Visites guidées de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu (monument historique et bibliothèque-musée) bibliothèque-musée Inguimbertine – hôtel-Dieu Carpentras Catégories d’Évènement: Carpentras

Visites guidées de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu (monument historique et bibliothèque-musée) 16 et 17 septembre bibliothèque-musée Inguimbertine – hôtel-Dieu Visites commentées présentant les deux fondations de d'Inguimbert au XVIIIe siècle, l'hôtel-Dieu et la bibliothèque-musée, et le programme de transfert de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu. C'est à la découverte de la riche bibliothèque-musée fondée par d'Inguimbert en 1745 et de son autre prestigieuse fondation, l'hôtel-Dieu, dont le chantier débute en 1750, que le public est invité. Cette histoire plongera le visiteur au cœur du siècle des Lumières pour le conduire jusqu'au XXIème siècle qui voit le déploiement des collections de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.

Départ à 10h30, 14h, 15h, 16h, 17h. Durée 1h. Gratuit bibliothèque-musée Inguimbertine – hôtel-Dieu 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 63 04 92 http://inguimbertine.carpentras Fondé en 1750 par Dom Malachie d'Inguimbert, classé monument historique, l'hôtel-Dieu accueille depuis 2017 la bibliothèque-musée (section bibliothèque de lecture publique) qu'a léguée ce même prélat à la Ville en 1757. Les fonds bibliographiques et les collections muséales seront transférés dans les nouveaux espaces de l'hôtel-Dieu en 2019. nombreux parkings à proximité (parking des platanes, parking de la gare) ; gare à 5 mn.

